20th Century¤ÎºäËÜ¾»¹Ô¡Ê53¡ËÄ¹ÌîÇî¡Ê52¡Ë°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎCM¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎCM¤Ë¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Á°¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¶á¤Å¤­¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢º£¸å¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£Çº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢3¿Í¤¬Æ±¼Ò¼Ò°÷¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤