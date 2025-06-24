２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、海軍の将校となった千尋のその後が明らかになった。この日の「あんぱん」では、嵩（北村匠海）がボロボロの兵服と無精ひげ姿で御免与に帰ってくる。嵩の帰宅に、千代子（戸田菜穂）は土下座をして「ご苦労様でごさいました」と言い、すぐに立ち上がって嵩を抱きしめる。放心の嵩は「おばさん、千尋は？」と聞くも、仏壇に遺影が飾られていた。骨壺の中には木の簡素