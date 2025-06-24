◆第７４回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２９日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２４日、美浦トレセントレサフィール（牡３歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父サトノダイヤモンド）は未勝利、１勝クラスを連勝中。いずれも逃げ切り勝ちで、稲垣幸雄調教師は「逃げるかどうかはジョッキー（横山典弘騎手）の判断にお任せしますが、前に行ける先行力は武器ですし、開幕週は好条件だと思います」と今回も持ち前のスピードを生