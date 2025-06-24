◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会室蘭地区予選▽Ｃブロック１回戦駒大苫小牧１０―０苫小牧高専＝５回コールド＝（２４日・苫小牧とましんスタジアム）１８年ぶりの夏の甲子園出場目指す駒大苫小牧が１０―０の５回コールドで苫小牧高専に勝利。日本ハム伊藤大海の弟・駿航（とわ）投手（２年）が公式戦で初めてベンチ入りした。試合は、先発の右腕・村田煌翔投手（２年）が５回１安打１０奪三振と好投し、２回戦