½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï25Æü¡¢Âè63ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ­¡ä¶õ½±¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç°ì¿ÍÐÊ¤à¼ã¾¾¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤Î¤Ö¤Ï¶µ»Õ¤ò¼­¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÎÞ¤â¡£¿ó¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¤Ì¿¤Ê¤É°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤