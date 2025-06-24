¥¢¥È¥ì¾åÌî¤Ç¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡¢7·î12Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á8·î31Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥È¥ì¾åÌîÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¥³¥é¥Ü´ë²è  ¡Ò²ñ´ü¡Ó 2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡ÒµÙ´ÛÆü¡Ó 7·î14Æü(·î)¡¢9·î1Æü(·î)¡¢8Æü(·î)¡¢16Æü(²Ð)¡¢22Æü(·î)¡¢29Æü(·î)¢¨²ñ´ü¡¦µÙ´ÛÆüÅù¤Ï