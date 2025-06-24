¡ÖÀÄ¿¹²° by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô)¤Ï9·î1Æü¤«¤é¡¢¤ê¤ó¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç½©¤ÎÀÄ¿¹¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¸¤ã¤ï¤á¤°¤ê¤ó¤´º×¤ê¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤ê¤ó¤´ÅôÏ¶²óÏ­¡Ö¤¸¤ã¤ï¤á¤°¡×¤È¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÊý¸À¤Ç¡¢¿´¤¬Áû¤°¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤³¤È¡£½©¤¬½Ü¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¼ý³Ï¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ö¤ê¤ó¤´¼ý³Ï¥é¥ê¡¼¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì