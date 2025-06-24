BLACKPINK¤Î¿·¶ÊÈ¯É½¤Ï¡¢Íè·î5Æü¤«¤é2Æü´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¸ø±é¤Ç¹Ô¤¦¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï23Æü¡Öº£²ó¤Î¿·¶ÊÈ¯É½Êý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÆ¤Ó1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ØDEADLINE¡Ê¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½é¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡¢¹âÍÛ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç°ìÈÖÀè¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸