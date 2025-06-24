¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Ï6·î20Æü¡¢¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¼ïÎà³ô¼°Âè1´ü¤Î³ô¼°¤Î³äÅö¤Æ¤¬´°Î»¤·¡¢690,151¿Í¤ÎºÇ½é¤Î³ô¼ç¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³ô¼ç¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢Á°ß·Í§ºî»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥«¥Ö&¥Ô¡¼¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥Ö&¥Ô¡¼¥¹¼Ò¤ÎÌ¤¸ø³«³ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­