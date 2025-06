中国のAIスタートアップであるDeepSeekが、オープンソースの範疇を超えた情報提供を中国政府に行っていると、アメリカ政府高官がロイターに語りました。また、DeepSeekはアメリカによるAIチップ輸出規制を回避するために、東南アジアのダミー会社を利用していることも指摘されています。Exclusive: DeepSeek aids China's military and evaded export controls, US official says | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/de