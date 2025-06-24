¡ÖJAPANñ­»ÒÂç¾Þ¡×½éÂå¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤Î¡Öñ­»Ò°¦¡×¤¬¿¼¤¹¤®¤ë!!2025Ç¯6·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¡ÖJAPANñ­»ÒÂç¾Þ¡×¡£Áí¹ç1°Ì¤Ï¡Øñ­»Ò¤ÎÅ¹ ¥Ë¥¤¥Ï¥ª¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡ª³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÂå¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¸µÆü¸þºä46¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤Î¡Öñ­»Ò¹¥¤­¡×¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡ªñ­»Ò°¦¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¡¢Èà½÷¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥Ä¥¦¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤¼