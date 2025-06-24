Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÌ±¼çÅÞ¤Î²¼±¡µÄ°÷£³¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÎÏ¹Ô»È¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÁè¸¢¸Â·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤¬½µËö¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¡£¾å²¼Î¾±¡¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬µÄ²ñ¤òÄÌ²á¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¡£·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤Î¥¸¥à¡¦¥Ï¥¤¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡¢¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥ß¡¼¥¯¥¹²¼±¡µÄ°÷¡¢¥¢¥À