¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ëÀ¯ÉÜ¤ÎÃç²ð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£6·î24Æü¤Î¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÂ¼Èø¿®¾°¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ Â¼Èø¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë³ËÊ¼´ï¤Î¿ÊÅ¸·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤À¤ÈëÌÊÛ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÈËÜ¼Á¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂª