¡Ö»Å»ö¤Î¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢È¾Ç¯¸å¤ËÌó2.5ÇÜÎ¥¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤¿¡×¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦Àî¾å·û¿ÍÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À­¡Ë¿¦¾ì¤Ç¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ÈÎ¥¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÀî¾å·û¿ÍÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£Àî¾åÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¿Í