ÊÆÇÐÍ¥¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¡Ê70¡Ë¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Éô·à±Ç²è¡ÖHorizon: An American Saga Chapter 2¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤À­ÅªË½¹Ô¥·¡¼¥ó¤Î±éµ»¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼¤ÈÀ½ºî²ñ¼Ò¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¥Ç¥ô¥£¥ó¡¦¥é¥Ù¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊÆUs¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼»ï¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥é¥Ù¥é¤µ¤ó¤Ï5·î2Æü¡¢½÷Í¥¥¨¥é¡¦¥Ï¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ´ðËÜÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÁ°ÀâÌÀ¤Î