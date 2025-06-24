Crystal Kay¤¬¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¡ÖBoyfriend -part II-¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ÎºÆÏ¿¤ò´Þ¤àÁ´32¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇÛ¿®¤¬ËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ 1999Ç¯7·î¡ÖEternal Memories¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢13ºÐ¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Crystal Kay¡£25¼þÇ¯¤Îµ°À×¤È¤·¤Æ¡¢Universal Music ¤ÈSony Music Labels ¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´32¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÂåÉ½¶Ê