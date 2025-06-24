°ÂÃ£Í´¼Â¡ßÁêÉð¼Óµ¨¡ß°ë»³¤µ¤ä¤«¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡£·ëº§¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ªÎ¢ÀÚ¤é¤ìÂ³¤±¤¿É×¤È¹Ô¤¯¡ÈÃçÄ¾¤ê¥­¥ã¥ó¥×¡É¡£3É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡½¡£¡ÚÆ°²è¡ÛºÆÀ¸¤«ÇËÌÇ¤«¡Ä¡ÉÉ×ÉØ¤ÎÁªÂò¡É¤¬¾·¤¯¾×·â¤Î·ëËö¡ªºÇ½ªÏÃ¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¡¢ËãÌð¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦¹áÆà(¾¾±º¤ê¤ç¤¦)¤À¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤ËÊòÁ³¤È¤¹¤ëËãÌð¤À¤Ã¤¿¤¬