µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ÎÀºÌ©µ¡³£ÉÔÀµÍ¢½Ð¤ò¤á¤°¤ëÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Î³ùÅÄÅ°ÏºÉûÁí´Æ¤È¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Î¿¹Çî±Ñ¸ø°ÂÉôÄ¹¤¬¡¢ÉÔÅö¤ÊÁÜºº¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤È¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤¬°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿Åìµþ¹âºÛ¤Î2¿³È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤ÈÅÔ¤Ïº£·î¡¢¾å¹ð¤òÃÇÇ°¡£·Ù»¡Ä£¤âºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸ûÎ±Ãæ¤Ë¤¬¤óÈ¯³Ð¡ÄÀ¸Á°¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ÎÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤ä