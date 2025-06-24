¥·¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁÏÎ©20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó 20TH YEAR Âç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈRME¤ÎAD/DA¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓDA¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖADI-2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÁÏÎ©20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÃæËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆÈRME¤ÎAD/DA¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓDA¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖADI-2¥·¥ê