6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£·Ý¿Í¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¥Í¥¿Ãæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÏÓ¤¬É¬Í×¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥ÈÃæ¤ËÁêÊý¤«¤é»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ëÍ½´ü¤»¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤â¤Ï¤äÃ¯!?¡×¥³¥ó¥ÈÃæ¤Ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤Î´é¤¬ÊÑ·Á¡ª¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤ÎÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡£¡Ö¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬