ÉÙ»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿¸µ¸õÊä¤Î¿ÆÂ²¤Î60ÂåÃËÀ­¤¬¡¢ÁªµóÁ°¤ËÀÜÂÔ¤ò¤·¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ÎÉÙ»³»ÔµÄÁª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿Ìî¸ýÇîÌÀ¸µ¸õÊä¡Ê62¡Ë¤Î¿ÆÂ²¤Î60ÂåÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¹ð¼¨Á°¤Îº£Ç¯¤Î2·î¤Ë¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃÎ¿Í7¿Í¤ËÅêÉ¼¤ä¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò°ÍÍê¤·¡¢¿ôÀé±ß¤Î°û¿©¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý