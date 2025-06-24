ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô½Ð¿È¤Î²è²È¡¢ÃÝµ×Ì´Æó¤¬½¸¤á¤¿ÉâÀ¤³¨¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÝµ×Ì´Æó¤¬½¸¤á¤¿ÉâÀ¤³¨Å¸²ÎÀî¹­½Å¤ä´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ê¤É¤Î176ÅÀ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ì´Æó¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤â¡Ú²¬»³¡Û Ì´Æó¶¿ÅÚÈþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖYUMEJI and UKIYOE¡×¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÝµ×Ì´Æó¤¬¼ý½¸¤·¤¿²ÎÀî¹­½Å¤ä´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ê¤É¤ÎÉâÀ¤³¨176ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ´Æó¤Î°äÂ²¤¬Èþ½Ñ´Û¤Ë´óÂ£¤·¤¿