Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ÇÂçÍðÆ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤¬23Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍðÆ®¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï21Æü¤ËÆ±»ÔÆÓÍÛ¥È¥¥¥Á¥ãÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÓÍÛÃãÌýÇÕ¡×¤Î·è¾¡¡£¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ²¥¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬´éÌÌ¤ËÄ¾·â¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÉ¡¤ÎÊÕ¤ê¤ò²¡¤µ¤¨