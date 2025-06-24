¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤Ï24Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¹âÆ­¤¬9·î°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢Í½»»Á¼ÃÖ¤òÈ¼¤¦ÄÉ²ÃÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£