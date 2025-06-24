¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¹DË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ë¡Î§ÁêÃÌ¤Î²óÅúÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµ¸í¤òÊÛ¸î»Î¤¬ÌµÎÁ¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAIË¡Ì³¥¸¥ã¥Ã¥¸(ÌµÎÁ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¦ÂÈÇ)¡×¤ò¡¢2025Ç¯6·î¤è¤êË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤Ë»î¸³Åª¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¹DË¡Î§»öÌ³½ê¡ÖAIË¡Ì³¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×  ÂÐ¾Ý¼Ô¡§À¸À®AI¤ËË¡Î§ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç(¢¨¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°)ÆâÍÆ¡§AI¤Î²óÅú¤ËÂÐ¤·