¡Ú¡Ö¥°¥é¥Ê¥É¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥ÀM¡×CBT¡Û 6·î26Æü14»þ～6·î30Æü12»þ ¼Â»ÜÍ½Äê ¥Ï¥ó¥Ó¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢Android/iOSÍÑMMORPG¡Ö¥°¥é¥Ê¥É¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥ÀM¡×¤Î¥¯¥íー¥º¥É¦Â¥Æ¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡¢CBT¡Ë¤ò6·î26Æü14»þ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î30Æü12»þ¤Þ¤Ç¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ó¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¤¬PCÍÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óMMORPG¡Ö¥°¥é¥Ê¥É¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥À¡×¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤ò¤â¤È¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±MMORPG¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò