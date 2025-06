Samsungは新製品発表イベントであるGalaxy Unpackedを現地時間の2025年7月9日10時(日本時間の7月9日23時)にニューヨークで開催すると発表しました。折りたたみスマートフォンのGalaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7、Galaxy Watch 8シリーズなどが発表される予定です。Invitation for Galaxy Unpacked July 2025 | Samsung - YouTubeReserve the New Galaxy Device | Samsung Unpacked | Samsung UShttps://www.samsung.com/us/smartp