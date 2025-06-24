Samsung¤Ï¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëGalaxy Unpacked¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯7·î9Æü10»þ(ÆüËÜ»þ´Ö¤Î7·î9Æü23»þ)¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎGalaxy Z Fold 7¡¢Galaxy Z Flip 7¡¢Galaxy Watch 8¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Invitation for Galaxy Unpacked July 2025 | Samsung - YouTubeReserve the New Galaxy Device | Samsung Unpacked | Samsung UShttps://www.samsung.com/us/smartp