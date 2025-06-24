²Î¼êÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥±¡¼¥­¤òÏ¢Æü2¸Ä¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÉÍºê¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ñÆâÄÉ²Ã¸ø±é½éÆü¤ò°¦ÃÎ¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Ï¹ñÆâÄÉ²Ã¸ø±é¤Î½éÆü¡ªÌ¾¸Å²°¡×¤Èµ­¤·¥Þ¥¤¥¯ÊÒ¼ê¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºÙ¤¯°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥±¡¼¥­¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡ÖºòÆü¥¹¥¿¥Ð¤Î¥±¡¼¥­2¸Ä¿©¤Ù¤Æ¶»¾Æ¤±¤·¤¿¤Î¤Ëº£Æü¤Þ¤¿2¸Ä¿©¤Ù¤Æ¶»¾Æ¤±¤·