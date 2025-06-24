[£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄÃÏµå²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ç£Æ£Ú¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½ôÅçÅìÊý¤Ç£²£´Æü¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£¶¡¥£³¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï£±£°¥­¥í¤È¤¤¤¦¡£