26Æü¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÀ¾Æá¿ÜÌî¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¤Ç¡¢Áª¼ê²ñ¼çºÅ¤ÎÂè5²óJAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ÏÀÐÀîÎË¤¬Í¥¾¡¡£Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¼«¤é¼Â¹Ô¡£ÉáÄÌ¤Ï¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤Î¥­¥ã¥Ç¥£¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¡¢¥×¥ìー°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¤ÏÌÇË¡¶¯¤¤