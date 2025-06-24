(C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED. ±Ç²è¡ÖF1(R)¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤Î6·î27Æü·à¾ì¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ç±é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø³«Ä¾Á°¤Î25Æü¡¢26Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¾å±Ç¤ÇÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£ ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤­¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ï¡¢25Æü¤¬´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥êー ¥·¥¢¥¿ー2¤Ç13»þ5Ê¬¤Î²ó(ÉñÂæ°§»¢¤Ï¾å±Ç¸å)¡¢26Æü¤¬¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ IMAX¥·¥¢¥¿ー¤Ç14»þ10Ê¬¤Î²ó(ÉñÂæ°§»¢