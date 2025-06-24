¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¶õÁ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´9¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê¥µ¡¼¥¬¤«¤é·Ò¤¬¤ë¿ô¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Î¶ä²Ï·Ï¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢1977Ç¯¤ËÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÁ´ÊÆ