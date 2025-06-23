¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬Â£¤ëºÇ¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¡¼¥È¡Ù¤¬º£½µ¿åÍËÆü¡¢6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ê½é²ó3ÏÃÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó°ÊÍèºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¼ã¤­Å·ºÍÈ¯ÌÀ²È¡¢¥ê¥ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¿¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¡¼¥È¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤µ¤ì¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú