¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬2025Ç¯6·î23Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊTOKYO FM¡¿¤è¤ë11»þ8Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±Ç¯6·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMrs. GREEN APPLE presents ¡ÈCEREMONY¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¿¢Êª¥â¥Á¡¼¥Õ°áÁõ¤Ç¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ú¤ä¤«ÅÐ¾ì¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢