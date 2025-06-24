3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤¬¡¢25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚCM¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë20th Century¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¸þ¤­¤ÊÀ¸¤­Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë