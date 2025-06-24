22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢30¤¢¤Ã¤¿µÄÀÊ¤ò21¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢²áµîºÇÄã¤ÎµÄÀÊ¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕÉ÷¤ò¾·¤¤¤¿¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ëÃæ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔµÄÁª¼«Ì±¤¬¡ÈÂçÇÔ¡É¤Ê¤¼¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢£¡ÈÃÎ»öÍ¿ÅÞ¡É²áÈ¾¿ô¤âÊ¬¤«¤ì¤¿ÌÀ°Å¿û¸¶·°¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡ÖÅÔµÄ²ñÂè1ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±