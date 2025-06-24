¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¡£¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¤¬6·î20Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤­¤á¤­¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²¬ÉôÎÛ¤¬¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Þ¤º¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¤Í¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È