23Æü¤ËÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬3¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¿·Ç³³Ù¤Ï24Æü¡¢²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö²Ð»³³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·Ç³³Ù¤Ï22Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ®²Ð¤·¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é500¥áー¥È¥ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð»³¥¬¥¹=Æó»À²½Î²²«¤¬µÞÁý¤·¡¢23Æü¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ç1Æü¤¢¤¿¤ê4000¥È¥ó´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï23Æü¡¢Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò2¤«¤é¡¢3¤Î¡ÖÆþ»³µ¬À©¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Ç³³Ù¤Î²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤Ï2