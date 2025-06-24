½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ÂÃ£¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤É½¾ð¡ª¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿