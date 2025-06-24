USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.838.537.857.94 1MO10.018.308.127.70 3MO10.268.008.667.73 6MO10.317.899.167.85 9MO10.227.809.447.91 1YR10.217.809.698.03 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.1210.157.97 1MO9.3010.108.39 3MO9.7610.08