24Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»³Éð»ÔÌÚ¸¶¤ÎJRÁíÉðÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢Ä¸»ÒÈ¯ÀéÍÕ¹Ô¤­ÉáÄÌÅÅ¼Ö¡Ê6Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤È¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£»³Éð½ð¤äJRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¾è°÷Ìó300¿Í¤ËÂç¤­¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¾ÃËÉ¤ä¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¤Î10Âå½÷À­2¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬·Ú¾É¡£¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤°¤é¤¤¤Î³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹ß¤í¤·¡¢Î×»þ