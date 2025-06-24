Brendan O'Boyle[¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹ £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£µ¡¥£¸¡óÁý²Ã¤·¤¿¡££²»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¥×¥é¥¹¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯°ÊÍèºÇÂç¤Î¿­¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛÃæ±ûÃÍ¤Î£¶¡¥£±¡óÁý¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Ì±´Ö¾ÃÈñ¤¬£±£±¡¥£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Ï£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¾ÃÈñ¤ÎÍî¤Á¹þ