ÆüËÜ²è¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬23Æü¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤ÎÌ¾Ä¥¹â¹»¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹­¤²Ê¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ì¾Ä¥»Ôºß½»¤ÎÆüËÜ²è²ÈÄÅÅÄ¿Æ½Å¤µ¤ó¤ò¾·¤­½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈþ½ÑÀì¹¶¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ²è¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áª¤ó¤À2Ëç¤Î³¨¤ä¼Ì¿¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ²è³¨¤Î¶ñ¤ÎÎý¤êÊý¤äÉ®¤Î»È¤¤Êý¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ