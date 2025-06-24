Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï24Æü¸áÁ°9»þ44Ê¬¡¢ËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ãËÉºÒ»ö¹à¡äÊ¡²¬ÃÏÊý¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¡¢ÃÞË­ÃÏÊý¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Âç±«Ãí°ÕÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î±«±À¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï24Æü¸á¸å¤Ë¤ÏºÆÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÇß±«Á°Àþ¤Ï¡¢25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄ«Á¯È¾ÅçÆî´ßÉÕ¶á¤ØËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß