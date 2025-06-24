¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï24Æü¡¢»Ö³ÀÎÉ´ÆÆÄ(45)¤È¤Î·ÀÌó¤ò23ÆüÉÕ¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£24Æü¤«¤éÃæ»³¸µµ¤¥³¡¼¥Á(43)¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç20»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢3¾¡8Ê¬9ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ17)¤ÇJ3¼«Æ°¹ß³Ê·÷Æâ¤Î18°Ì¡£21Æü¤ÎÂè20Àá¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì20°Ì¤Î°¦É²FC¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÏÉôÇîÊ¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï»Ö³À»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¼éÈ÷¤Î¹½