½÷À­¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¡¢ºÇ°¦¤ÎÃËÀ­¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¡Ö¿´Äì¹û¤ì¤é¤ì¤ë½÷À­¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¾ï¤Ë´°àú¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤¤¤¯¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À­¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´°àú²á¤®¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤ÈÃËÀ­¤Ï´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç·çÅÀ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤òÊä¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ