Ä«Á¯»þÂå¤Î²¦µÜã¬Æ²·úÃÛÊª¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö´Ñ·îÆ²¡×¤¬ÆüËÜ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ÆÌó£±£°£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡££²£´Æü¡¢¹ñ²È°ä»ºÄ£¡¦¹ñ³°½êºßÊ¸²½°ä»ººâÃÄ¤ÏÁ°Æü¡¢´Ñ·îÆ²¤Î½êÂ¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÆÁ±¡¤ÈÌóÄê¤òÄù·ë¤·¡¢¹âÆÁ±¡¤¬ÊÝÂ¸¡¦Éü¸µ¤Î¤¿¤á¤Ë²òÂÎ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿´Ñ·îÆ²¤ÎÉôºà¤òÀµ¼°¤Ë¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î·úÊªÁ´ÂÎ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£´Ñ·îÆ²¤ÏÀµÌÌ£³´Ö¡¦Â¦ÌÌ£²´Ö¤ÎÄ«Á¯¸å´ü²¦µÜ¤Îã¬Æ²ÍÍ¼°¤ò»ý¤ÄÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤Ç¡¢ÀÚ