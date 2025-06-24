Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢ÂÎ·¿¤ÎÇº¤ß¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤Î¡ÖÂÎ·¿¥«¥Ðー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ÈÃå¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Ãå¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ë¤³¤Ê¤ì¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë ¡È1·³Éþ¡É ¸õÊä¤Ë¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤È¥é¥¯¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡ÖW¥Ý¥±¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó