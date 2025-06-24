¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¼óÁê¡á£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¡¢¥É¡¼¥Ï/Karim Jaafar/AFP via Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤ÎÃç²ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿³°¸ò´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±³°¸ò´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤òÃç²ð¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤òÊóÉü¹¶·â¤·¤¿¤³