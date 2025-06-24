Image: ²ÃÇ®¶½¶È ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£iPad¤ÇApple Pencil¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬³ê¤ê¤¹¤®¤ë´¶¿¨¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥µ¥é¤È·Ú¤ä¤«¤Ë½ñ¤±¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤½¤ì¤¬¡¢¼ê½ñ¤­¤Î¡Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡É¤ò¤É¤³¤«±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤­¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Ï·Ç¤²¤é¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷